Утверждена концепция празднования 85-летия Новосибирской области

В этом году Новосибирская область отмечает 85-летний юбилей. На территории региона в течение года будут проходить различные общественные, культурно-массовые, спортивные мероприятия, посвященные этому событию, в том числе в онлайн-формате. Основные активности пройдут осенью. Кроме этого, создается интернет-платформа 85-летия региона, где будет размещаться информация о главных событиях.

Оргкомитетом по подготовке юбилея утверждена специальная праздничная символика, она сохраняет преемственность с официальным названием региона, и, при этом, делает акцент на том, что Новосибирская область – это новая, современная Сибирь. Новосибирской области всего 85 лет. Но здесь уже успешно реализуются масштабные инициативы в самых разных сферах. Во всем мире наш регион прежде всего ассоциируется с научно-технологическим центром, как территория молодых ученых и изобретателей, людей, стремящихся к саморазвитию. Все это отражает бренд «Новосибирь-85».

«С момента своего образования 28 сентября 1937 года Новосибирская область пришла на смену Сибири «традиционной»: старой, купеческой, деревянной. Все эти годы наш регион динамично развивался. Новосибирская область сегодня – это территория возможностей и роста, крупнейший научный и логистический центр. Активное развитие экономики и социальной сферы, готовность к изменениям, становление региона как крупного научного и культурного центра страны, взаимодействие с партнерами по всему миру, значительный вклад в развитие авиации и высокотехнологичных отраслей промышленности – все это объединилось в единое целое, в бренд Новосибирской области», – рассказал Алексей Пронин, директор исторического парка «Россия – моя история».