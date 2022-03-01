18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Глава новосибирского минспорта прокомментировал отмену МЧМ-2023

Поделиться:

Сергей Ахапов подчеркнул, что новый ЛДС будет готов в заявленные сроки.

Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов прокомментировал отмену Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

«Как вы знаете, наш регион получил право провести этот международный турнир в мае 2018 года. За три года была проделана огромная работа по всем направлениям — от создания необходимой инфраструктуры до разработки культурной и волонтерской программ. Да, сегодня, когда политика вмешалась в спорт, нам необходимо принять современные реалии — молодежный чемпионат мира наш регион не примет», — сказал Сергей Ахапов.

При этом министр подчеркнул, что новая ледовая арена будет достроена в срок. Она станет новой площадкой для игр хоккейной «Сибири». Достроена будет также вся инфраструктура, в том числе станция метро «Спортивная».

Фото: архивы пресс-служб

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: