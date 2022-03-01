Глава новосибирского минспорта прокомментировал отмену МЧМ-2023

Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов прокомментировал отмену Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

«Как вы знаете, наш регион получил право провести этот международный турнир в мае 2018 года. За три года была проделана огромная работа по всем направлениям — от создания необходимой инфраструктуры до разработки культурной и волонтерской программ. Да, сегодня, когда политика вмешалась в спорт, нам необходимо принять современные реалии — молодежный чемпионат мира наш регион не примет», — сказал Сергей Ахапов.

При этом министр подчеркнул, что новая ледовая арена будет достроена в срок. Она станет новой площадкой для игр хоккейной «Сибири». Достроена будет также вся инфраструктура, в том числе станция метро «Спортивная».

Фото: архивы пресс-служб