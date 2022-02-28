Что происходит с ценами на гречку в новосибирских магазинах?

Резким ростом цен на продукты были напуганы новосибирцы в выходные: в некоторых магазинах покупатели находили гречку за 200 рублей. Однако в региональном минпромторге это опровергают, и обещают, что больше надбавок не будет.

Самую дорогую гречку журналисты нашли в гмпермаркете «Лента». Там 900 граммов сорта «Националь» продается по 189 рублей. Также большой рост показало подсолнечное масло «Слобода», литр которого обходится уже в большую сумму, чем 200 рублей.

Однако в минпромторге Новосибирской области опровергают резкий рост цен на гречку. В ведомстве утверждают, что последние наценки на продукты первой необходимости прошли ещё в конце прошлого года.

«По информации продуктового ритейлера «Марии Ра», цена на подсолнечное масло менялась в ноябре 2021 года, на гречку – в декабре 2021 года, это было связано с изменением закупочной цены от поставщика, – поясняют в Минпромторге Новосибирской области. – Цена на гречневую крупу по состоянию на 22 февраля 2022 года 70 780 рублей за тонну, на 16 февраля цена была 71000 руб. за тонну. У производителей (Безменовский элеватор) за неделю наблюдается снижение цены – на 0.3».

Кроме того в ведомстве уверяют, что проблем с поставкой крупы не будет: необходимый запас гречки есть во всех магазинах. Также министерство сообщает, что достигнута договоренность с федеральными сетями о том, что цены на товары первой необходимости повышаться не должны.