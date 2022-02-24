Строительство мусоросортировочных заводов в Новосибирской области обойдется в 10 миллиардов рублей

РЭО (Российский экологический оператор) направит 10 млрд рублей на строительство шести мусоросортировочных заводов в Новосибирской области. «Мы рассчитываем, что все проекты будут реализовываться на основе концессионных соглашений, и будем готовы предоставить финансирование после их заключения. Соглашения могут быть заключены уже в третьем квартале 2022 года, и в этом же году может быть начато финансирование концессионеров со стороны РЭО», — комментирует пресс-служба РЭО.

Завершение строительства шести мусорных полигонов планируется в 2024 году.

Между тем в Новосибирске никак не могут приступить к строительству двух крупных полигонов в рамках концессии, заключенной в 2016 году с компанией «Экология-Новосибирск». Один полигон должен был появиться рядом с Верх-Тулой, с местом для второго так и не определились. В 2021 году «Экология-Новосибирск» подала иск о признании себя банкротом. В этом году глава региона Андрей Травников заявил о расторжении концессионного соглашения.