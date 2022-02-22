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Собираются ли отменить QR-коды в новосибирских театрах и общепите?

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С 1 марта коды не потребуются при посещении салонов красоты, спа и парикмахерских.

В нашем регионе постепенно снимают антиковидные ограничения, однако пока не планируется отменять QR-коды для посещения общепита и театров. Об этом в прямом эфире на ОТС 22 февраля сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Глава региона отметил, что правительство постепенно приходит к отмене ограничительных мер. Так, в области уже отменили всеобщий школьный карантин, а также с 1 марта QR-коды больше не потребуются для посещения парикмахерских, салонов красоты и так далее. А с 15 марта организаторы смогут проводить спортивные мероприятия с соблюдением необходимых противоэпидемических мер.

Отвечая на вопрос зрительницы, губернатор отметил, что на данный момент в Новосибирской области не планируется отмена QR-кодов в кафе, ресторанах и театрах. «Дальнейшие решения по отмене этих мер мы будем принимать исходя из сложившейся ситуации», – сказал Андрей Травников.

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