Собираются ли отменить QR-коды в новосибирских театрах и общепите?

В нашем регионе постепенно снимают антиковидные ограничения, однако пока не планируется отменять QR-коды для посещения общепита и театров. Об этом в прямом эфире на ОТС 22 февраля сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.



Глава региона отметил, что правительство постепенно приходит к отмене ограничительных мер. Так, в области уже отменили всеобщий школьный карантин, а также с 1 марта QR-коды больше не потребуются для посещения парикмахерских, салонов красоты и так далее. А с 15 марта организаторы смогут проводить спортивные мероприятия с соблюдением необходимых противоэпидемических мер.



Отвечая на вопрос зрительницы, губернатор отметил, что на данный момент в Новосибирской области не планируется отмена QR-кодов в кафе, ресторанах и театрах. «Дальнейшие решения по отмене этих мер мы будем принимать исходя из сложившейся ситуации», – сказал Андрей Травников.