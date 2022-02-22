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Андрей Травников: «Другого решения Россия принять в этой ситуации не могла»

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Губернатор Новосибирской области высказался о ситуации с Донецкой и Луганской народными республиками.

Андрей Травников поддержал решение президента Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Многие из нас вчера наблюдали за обсуждением ситуации, реакцию на обращения Госдумы, руководства республик в адрес РФ о признании республик. Мы видели, как это решение принималось, решение понятно, что ответственное, непростое, но лично я его полностью поддерживаю», — подчеркнул лава региона в эфире телеканала ОТС 22 февраля.

По мнению губернатора, «другого решения Россия принять в этой ситуации не могла». «Уже невозможно бесконечно терпеть, и, соответственно, нужно принять решение, чтобы защитить жителей Донбасса, чтобы оказать им помощь», — отметил он.

Фото: архивы пресс-служб

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