Что сказал Анатолий Локоть о решении Путина по ЛНР и ДНР?

Анатолий Локоть призвал структуры мэрии с особой ответственностью выполнять свои обязанности на фоне происходящих политических событий. По словам градоначальника, они во многом меняют не только сегодняшние планы, но и в целом скажутся на внутреннем укладе нашей жизни.

«Вы ответственны за исполнение служебных обязанностей, вы ответственны за людей, которых вы возглавляете, за коллективы. Как вы понимаете, в такие минуты и спрос особый. Пока не введены, не приняты никакие решения. И торопить события в этом отношении мы не собираемся, но исходя из опыта уже нашей жизни, современной истории мы должны быть готовы к сложному развитию событий», — отметил глава Новосибирска во время сегодняшнего аппаратного совещания.

Он поручил в период праздников 23 февраля и 8 марта усилить бдительность ответственных лиц, чьи смены будут работать в эти дни, «быть внимательным к сигналам».

«Нас несколько расслабляют участившиеся звонки, телефонный терроризм, обстановка такая, что сегодня надо быть внимательным к этому: к безопасности подведомственных учреждений, детских садов, школ, органов власти, на транспорте, узлах управления, жизнеобеспечения города. На это обращаю внимание. ‹…› Я — не оракул и не провидец, но с этой дороги невозможно свернуть обратно, обратного пути нет, и этот путь нам надо пройти вместе», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Накануне президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации поддержал решение признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в качестве суверенных государств.

Фото: архивы пресс-служб