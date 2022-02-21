На продажу выставили ледовую арену СКА в Новосибирске

Объявление о продаже ледовой арены Спортивного клуба армии вместе с гектаром земли появилось на портале объявлений «Авито». Имущественный комплекс оценили в 320 млн рублей.

«На текущий момент окупаемость составляет 6 лет. Площадь участка и ставки аренды поля позволяют увеличить арендный поток на 15 - 25% (окупаемость 4,5 - 5 лет)», — говорится в объявлении. Продавец указывает, что арена функционирует и постоянно сдается в аренду «с максимальной загрузкой всех площадей (лед, спорт залы, кабинеты)».

Кроме самой арены, на участке также располагается здание автомойки, которое также входит в стоимость объекта.

По данным 2ГИС, по адресу, указанному в объявлении (ул. Воинская, 1/1) располагается ледовая арена СКА. Здесь занимаются хоккейный спортивный клуб армии, детско-юношеский хоккейный клуб «Титаны» и академия фигурного катания «Овация».

Фото: 2ГИС