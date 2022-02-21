На стрижку без кода. Когда в новосибирских салонах красоты отменят QR-контроль?

В Новосибирской области планируется отменены QR-коды при посещении парикмахерских, салонов красоты и массажных салонов. Об этом на оперативном совещании в облправительстве 21 февраля сообщил первый замгубернатора Юрий Петухов.



«Предлагается выходить из ограничений плавно. Допустить допуск посетителей в парикмахерские, салоны красоты, косметические салоны, спа-салоны, массажные салоны, солярии без QR-кодов при 100-процентном соблюдении масочного режима», — отметил он.



Кроме того, оперативный штаб предложил закрепить право работодателей самостоятельно определять штатную численность работников, находящихся на удалёнке в зависимости от эпидситуации в коллективе.



«Также планируется рассмотреть возможность возобновления проведения официальных спортивных мероприятий с марта при строгом соблюдении заполняемости залов», — сказал замгубернатора. Также он добавил, что все предложения направлены на рассмотрение в Роспотребнадзор.