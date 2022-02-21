Шесть мусоросортировочных комплексов построят в Новосибирской области

Власти Новосибирской области согласовали с «Российским экологическим оператором» план по строительству шести новых объектов в сфере обращения с отходами в регионе. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Денис Архипов.

«На каждом из них планируется размещение современных мусоросортировочных комплексов, в том числе с применением автоматической и полуавтоматической сортировки отходов, которые позволят осуществлять обработку до 50 процентов отходов и готовить их к переработке», — отметил господин Архипов.

Комплексы собираются разместить в Татарском, Каргатском, Куйбышевском, Тогучинском и Новосибирском районах (в последнем построят сразу два). Строительство запланировано на 2023–2024 годы.