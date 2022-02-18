Вирусолог из Новосибирска рассказал, как проявляется нейроковид

После заражения «омикрон»-штаммом коронавируса у человека может развиться нейроковид, заявил профессор вирусологии Александр Чепурнов. Причем у разных пациентов он будет проявляться по-разному.

«Так у одних происходит потеря обоняния, у других нет. Одни восстанавливаются быстро, другие медленно, а у кого-то остаются поражения нервной ткани. Индивидуальные особенности сильно сказываются», — сказал ученый в интервью РБК.

Среди жалоб пациентов также ухудшение свертываемости крови, обоняния, работы ЦНС. Сейчас одним из симптомов являются боли в костях. Также сейчас могут происходить воспалительные явления в костном мозге.

Отметим, что менее половины госпитализированных нуждаются в кислородной терапии, тогда как в случае с прежними штаммами в этом нуждались 99% пациентов. И если больные с предыдущими ковидными штаммами выписывались примерно через восемь дней, то с «омикроном» — в среднем через четыре.