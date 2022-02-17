В Новосибирске на продажу выставили здание «Сибмоста»

В объявлении, опубликованном на торговой площадке «Сбербанк-АСТ», сказано, что в лот входит право на заключение договора купли-продажи нежилого здания на проспекте Димитрова в Железнодорожном районе Новосибирска и земельного участка под ним.

Кроме того, указано, что общая площадь продаваемого объекта составляет более 4,8 тысяч кв/м, в здании десять этажей, в том числе и один подземный. Площадь земельного участка — 1,3 тысяч кв/м.

Начальная цена лота составляет 264,6 млн рублей, минимальный и максимальный шаг торгов — 5%.

Сбер уже выставлял на продажу здание «Сибмоста» в октябре прошлого года. Тогда оно было оценено в 294 млн рублей.

В 2015 и 2016 годах «Сибмосту» выставили миллиардные иски. В 2017-м году владельцы компании отец и сын Альберт и Владислав Кошкины продали компанию ООО «Объединенное мостостроительное предприятие» (с июня 2018 года — ООО «Сибмост Групп») за 1 рубль.

«Сибмост» построил многие значимые для Новосибирска объекты, в том числе Северный объезд и Бугринский мост.

Фото: 2ГИС