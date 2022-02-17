150 новых автобусов выйдут на улицы Новосибирска

Число автобусов на маршрутах, которые связывают Первомайский и Советский районы Новосибирска с центром левого и правого берега, в ближайшие дни будет увеличено почти в два раза. Все направления обслуживает муниципальное Пассажирское автотранспортное предприятие №4 (ПАТП-4).



«150 автобусов — общая закупка. 100 автобусов уже вводятся в эксплуатацию, 50 будут поставлены в Новосибирск во втором квартале текущего года. Все автобусы оборудованы валидаторами. На всех представленных маршрутах будет действовать тариф «Сетевая поездка», — сообщил глава управления пассажирских перевозок мэрии Владимир Кондауров.



Он отметил, что если пассажир в течение часа пересядет с одного маршрута на другой, вторая поездка будет бесплатной.