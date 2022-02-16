Андрей Травников назвал основные задачи для системы здравоохранения

Андрей Травников отметил, что за два года совместной борьбы с пандемией медики, руководители, депутаты, контролирующие органы сплотились в единую команду, вынесли тяжелейшую нагрузку и при этом не остановились в развитии медицинской отрасли: «Любая система в режиме перегрузки обостряет проблемы и подсвечивает слабые места. Медики не просто справились с этой борьбой, но и продолжили свое развитие и смогли сделать очень многое в 2020-2021 годах. Тем не менее из любой войны надо выходить с определенными уроками. Среди прочего, перед нами сегодня стоят три важнейшие задачи. Первое – это работа с коллективами, повышение внутренней эффективности и ориентированности на пациентов и конечный результат. Сегодня – самый удобный момент для того, чтобы активизировать эту работу, потому что такого внимания к сфере здравоохранения и со стороны всех уровней власти, и со стороны общества в последние годы не было. Сегодня поддержка и уважение к медикам высоки, как никогда. Также высок уровень внутренней мобилизации медицинского сообщества – это видно, в том числе, по количеству молодых людей, желающих стать врачами и фельдшерами. Второе – необходимо продолжать работу по ликвидации дефицита кадров. И третье – надо активнее использовать научный потенциал Новосибирской области в медицинской сфере».

Первый замгубернатора Юрий Петухов подчеркнул, что вопрос кадрового обеспечения системы здравоохранения сегодня очень важен. «Натиск пандемии мы выдержали, но система работает на пределе. Необходимо сформулировать дополнительные предложения с точки зрения социальной направленности кадровой работы», – отметил он.