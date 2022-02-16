Андрей Травников назвал основные задачи для системы здравоохранения

Приоритетный пункт — устранение кадрового дефицита.
Воспользоваться пандемией для повышения эффективности работы медицинских коллективов и искоренения кадрового дефицита – такие задачи поставил глава региона Андрей Травников перед системой здравоохранения Новосибирской области в ходе коллегии регионального минздрава. Провел заседание первый замгубернатора Юрий Петухов. С основным докладом выступил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
Андрей Травников отметил, что за два года совместной борьбы с пандемией медики, руководители, депутаты, контролирующие органы сплотились в единую команду, вынесли тяжелейшую нагрузку и при этом не остановились в развитии медицинской отрасли: «Любая система в режиме перегрузки обостряет проблемы и подсвечивает слабые места. Медики не просто справились с этой борьбой, но и продолжили свое развитие и смогли сделать очень многое в 2020-2021 годах. Тем не менее из любой войны надо выходить с определенными уроками. Среди прочего, перед нами сегодня стоят три важнейшие задачи. Первое – это работа с коллективами, повышение внутренней эффективности и ориентированности на пациентов и конечный результат. Сегодня – самый удобный момент для того, чтобы активизировать эту работу, потому что такого внимания к сфере здравоохранения и со стороны всех уровней власти, и со стороны общества в последние годы не было. Сегодня поддержка и уважение к медикам высоки, как никогда. Также высок уровень внутренней мобилизации медицинского сообщества – это видно, в том числе, по количеству молодых людей, желающих стать врачами и фельдшерами. Второе – необходимо продолжать работу по ликвидации дефицита кадров. И третье – надо активнее использовать научный потенциал Новосибирской области в медицинской сфере».
Первый замгубернатора Юрий Петухов подчеркнул, что вопрос кадрового обеспечения системы здравоохранения сегодня очень важен. «Натиск пандемии мы выдержали, но система работает на пределе. Необходимо сформулировать дополнительные предложения с точки зрения социальной направленности кадровой работы», – отметил он.
Константин Хальзов в своем докладе напомнил, что на протяжении двух последних лет система здравоохранения Новосибирской области продолжает экстренно реагировать на вызовы пандемии COVID-19. Распространение коронавирусной инфекции заставило региональное руководство принимать жесткие, но выверенные решения, которые не только обеспечили бы безопасность и максимальную защиту здоровья новосибирцев, но и сохранили устойчивость экономики. В 2021 году система в большей степени адаптировалась к работе в это непростое время, решения стали более выверенными, соответственно – видны более высокие результаты в достижении поставленных задач в рамках национального проекта «Здравоохранение» и утвержденной правительством региона государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». В 2021 году значительно – на 7,4 млрд рублей – выросло финансирование этой программы.
Ключевым направлением работы минздрава Новосибирской области остается ликвидация кадрового дефицита. Разработаны и реализуются мероприятия по предоставлению социальной поддержки медицинским работникам. К ним относятся единовременные денежные выплаты молодым специалистам, компенсация стоимости найма жилых помещений, возмещение транспортных расходов. 30 врачам наиболее дефицитных специальностей предоставлена единовременная денежная выплата в размере 300 тысяч рублей. Это врачи-онкологи, кардиологи, неврологи, офтальмологи, оториноларингологи и акушеры-гинекологи.
В этом году также предусмотрено расширение федеральной программы «Земский доктор» / «Земский фельдшер» с участием не только врачей и фельдшеров, но и медицинских сестер и акушеров в ФАП. Особое значение имеет формирование кадрового резерва руководителей медицинских организаций, подготовка более квалифицированных руководителей, а также разработка и внедрение усовершенствованных механизмов системы наставничества для молодых специалистов с целью их успешного закрепления.
Фото: архивы пресс-служб
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