У Новосибирской области вырос кредитный рейтинг

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Новосибирской области и ее облигаций до уровня AА(RU) (в августе 2021 года он был АА-(RU). При этом эксперты агентства дают региону «стабильный» прогноз. Связано это с тем, как сообщается на сайте АКРА, что Новосибирская область показала высокий уровень собственных доходов, средний рост экономики при низком уровне относительной долговой нагрузки по итогам 2021 года.



Наш регион, по данным АКРА, сократил в прошлом году абсолютную величину долга. На 1 января 2022 года он представлен бюджетными кредитами с погашением до 2034 года (60%) и облигациями (40%). Благодаря такой структуре долга расходы на его обслуживание необременительны для областного бюджета.



Кроме того, в агентстве отметили, что остатки на счетах по учету средств областного бюджета на 1 января 2022 года почти в пять раз превысили показатель на начало 2021 года. Кроме того, Новосибирская область «располагает значительными неиспользованными лимитами по открытым кредитным линиям, которые на указанную дату примерно втрое превышали объем долговых обязательств, подлежащих погашению в текущем году».



«Стабильный» прогноз предполагает, что рейтинг не изменится в ближайшие год-полтора.