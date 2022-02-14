Новосибирский зоопарк снял ролик о создавшем ажиотаж орангутане Бату

Орангутанг Бату, подопечный Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило, стал героем ролика, в котором администрация зоопарка объяснила, почему примат стал лидером голосования за талисман новогоднего Новосибирска.



«Мы раскрыли секрет Бату! Все просто – за каждым успешным мужчиной стоит великая женщина. В случае с Бату – это наша невероятная Мишель. День из жизни этой пары вы можете наблюдать в нашем видео», – сказано в сообщении зоопарка.



Напомним, что на выбор в качестве талисмана новогодней столицы России, которой стал Новосибирск в этом году, были представлены самые популярные животные Новосибирского зоопарка: снежный барс Саян, орангутанг Бату, амурский тигр Макс, белая медведица Шилка (уже давно обитает в зоопарке в Японии) и манул Айша.



Зоопарк сам выступил с инициативной предоставить на выбор своих животных. В начале голосования у Бату было всего 3% голосов, потом его рейтинг стал резко расти. Параллельно поддержать орангутанга призывали в социальных сетях блогеры и политики.



За день до окончания голосования Новосибирский зоопарк обратился в мэрию и попросил остановить опрос, который, по мнению администрации учреждения, превратился в фарс и политическую игру.



