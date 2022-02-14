Кого назначили начальником управления культуры мэрии Новосибирска?

14 февраля Владимир Державец ушел с должности начальника управления культуры профильного департамента мэрии Новосибирска для того, чтобы возглавить центр туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо». Его место займет Ирина Соловьева, об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщила заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.

«У нас в Департаменте изменения. Владимир Ефимович Державец сегодня покидает должность начальника управления культуры, завтра у него первый рабочий день в качестве директора центра туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо». Пресс-конференция состоится 16-го февраля, в 12.00, в ККЦ Маяковский. Начальником управления культуры с 15 февраля назначена Соловьева Ирина Сергеевна, — написала госпожа Терешкова. — Ирина закончила Новосибирский государственный педагогический университет по направлению «История и культурология». На 5 курсе стала комиссаром возрождённого городского штаба студенческих отрядов. С 2013 руководила комитетом по делам молодежи».

Вице-мэр выразила уверенность в том, что «новый руководитель сохранит традиции и достижения нашей Новосибирской культурной жизни, привнесёт новые идеи и направления в нашей общей работе».

Фото: инстаграм-аккаунт Анны Терешковой