В Новосибирском зоопарке родился малыш-медоед

Сотрудники Новосибирского зоопарка показали малыша, который родился у пары медоедов. Отметим, что это первый в России случай, когда медоеды дали потомство в неволе.

Самочка медоеда появилась на свет в конце ноября прошлого года, но в первые месяцы никому не показывалась. Теперь она выходит из своего домика и весит уже полтора килограмма. «В первые месяцы жизни увидеть малыша было практически невозможно. Он находился в домике рядом с матерью, ел, спал, рос — всё, как положено новорожденному медоеду. Мы старались не тревожить семейство. К настоящему моменту детеныш уже заметно подрос, и мама начала выводить его на прогулки», — прокомментировали в зоопарке.

«Очень симпатичная. Пока она гуляет только рядом с матерью. И прогулки эти не очень продолжительные. Самка, как только услышит или увидит что-то подозрительное, сразу берет дочку и несет ее в домик, — рассказали сотрудники в зоопарке. — Медоеды — малоизученный вид. В частности, про их размножение мало что известно. Начиная работу с этими хищниками, наш зоопарк сразу ставил себе задачу провести исследования. И вот теперь у нас есть возможность наблюдать за развитием малыша. Это бесценный опыт. Он очень важен для сохранения вида. Ранее в российских зоопарках медоеды не размножались. Рождение нашей малышки — первый случай в России»

Медоедов в наш зоопарк привезли из Чехии в 2020 году.

Фото: @nskzoo_official