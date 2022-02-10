В Новосибирске снесут школу №57 — здание находится в аварийном состоянии

В Новосибирске утвердили площадки для строительства шести новых школ, сообщил глава департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев. Аварийное здание школы №57 на улице Авиастроителей, 16 в Дзержинском районе будет снесено за счет средств городского бюджета.

На освободившейся территории проведут обновленные инженерные сети, которые требуются для современного здания и выдерживают большую нагрузку. Деньги на эти цели Новосибирск ожидает из федерального бюджета, уточнил Ахметгареев.

Здание школы было построено в 1939 году. В соответствии с проектом его наполняемость 465 мест, но фактически была больше. В 2017–2018 учебном году там обучалось более 500 человек.

Фото: 2ГИС