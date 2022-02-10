Останется ли «Экология-Новосибирск» регоператором Новосибирской области?

На прошедшем заседание специальной комиссии решалась дальнейшая судьба регионального оператора по обращению с ТКО «Экологии-Новосибирск». Власти приняли решение не лишать компанию статуса регоператора, несмотря на то, что были представлены доказательства тридцати двух нарушений, что является основание для расторжения договора.

По данным источника РБК-Новосибирск, лишения статуса удалось избежать из-за норм третьего абзаца 12-го пункта постановления Новосибирской области № 443-п от 1 ноября 2021 года. Там указано, что юрлицо не лишается статуса, если устраняет все нарушения до принятия официального решения.

Ранее Арбитражный суд Новосибирской области сообщил, что началась процедура банкротства регионального оператора — задолженность составляет 2 млрд рублей. Подрядчики «Экологии-Новосибирск» недополучали оплату за услуги по перевозке мусора. Многие стали обращаться в суд.