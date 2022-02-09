Измененный график в новосибирском метро спровоцировал давку

В Новосибирске из-за роста заболеваемости коронавирусом изменился график работы метро. Новосибирцы в беседе с Сиб.фм отметили, что после изменения графика движения поездов вагоны оказались забиты под завязку.



Многие новосибирцы обратили внимание на давку в метро. Вечером во вторник людей в новосибирской подземке было намного больше, чем обычно. Отметим, что именно с 8 февраля новосибирский метрополитен перешел на вариантный график работы в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19. Новый график движения предполагает увеличение дополнительного времени ожидания поездов.



Общественный транспорт является одним из главных источников распространения вируса, поэтому идея снизить количество людей в нем была бы хорошей мерой. Однако получилось наоборот, негодуют новосибирцы. Вместо недопущения дальнейшего распространения COVID-19 вагоны оказались забиты под завязку. «Народу намного больше, чем обычно. Социальная дистанция? Не слышали!» — поделился впечатлениями от поездки в метро вечером 8 февраля житель Новосибирска.

Фото: архивы пресс-служб



