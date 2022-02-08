В новосибирском метро изменили курсирование поездов из-за пандемии

Новосибирский метрополитен перешел на вариативный график движения поездов на Ленинской линии. Изменения ввели из-за резкого увеличения количество больных ковидом в регионе и снижением пассажироперевозки.

Новый график движения предполагает сохранение максимального количества поездов утром и вечером, в часы пик. При этом время ожидания поездов будет увеличено до одной минуты.

«Дополнительное время ожидания составляет около одной минуты, при этом наполняемость вагонов в связи с уменьшением числа пассажиров по сравнению с прежним расписанием не увеличилась», – пояснили в метрополитене.

В пресс-службе подземки уточнили, что пока решение об изменении графика работы принято на срок до одного месяца.

Фото: архивы пресс-служб