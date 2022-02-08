Новосибирскую больницу №3 перепрофилируют в ковидный госпиталь

В Новосибирске в связи с растущей коронавирусной статистикой на базе больницы №3 планируют организовать ковидарий. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона заявил министр здравоохранения Константин Хальзов.



«Хочу сказать, что, учитывая объем подтвержденного ковида, на этой неделе скорей всего мы примем решение о перепрофилировании еще одного стационара, чтобы обеспечить всех нуждающихся в госпитализации. Это будет третья городская клиническая больница», — отметил глава ведомства.



За последние сутки медики зарегистрировали более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области.