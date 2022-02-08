18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Новосибирскую больницу №3 перепрофилируют в ковидный госпиталь

Поделиться:

Об этом в ходе оперативного совещания в облправительстве сообщил Константин Хальзов.

В Новосибирске в связи с растущей коронавирусной статистикой на базе больницы №3 планируют организовать ковидарий. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона заявил министр здравоохранения Константин Хальзов.

«Хочу сказать, что, учитывая объем подтвержденного ковида, на этой неделе скорей всего мы примем решение о перепрофилировании еще одного стационара, чтобы обеспечить всех нуждающихся в госпитализации. Это будет третья городская клиническая больница», — отметил глава ведомства.

За последние сутки медики зарегистрировали более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: