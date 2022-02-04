Какую сумму правительство Новосибирской области направит на закупку препаратов от коронавируса?

Об этом рассказал глава регионального минздрава Константин Хальзов.
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на брифинге с журналистами сообщил, что региональное правительство выделит дополнительное финансирование на покупку лекарственных средств, используемых при лечении коронавируса.
«Было принято решение о выделении дополнительных еще 15 миллионов рублей из резервного фонда правительства Новосибирской области на приобретение лекарственных препаратов для пациентов, которых мы наблюдаем в амбулаторных условиях, которым мы выдаем лекарственные препараты для проведения необходимой терапии именно на дому», — сказал министр.
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