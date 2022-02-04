Какую сумму правительство Новосибирской области направит на закупку препаратов от коронавируса?

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на брифинге с журналистами сообщил, что региональное правительство выделит дополнительное финансирование на покупку лекарственных средств, используемых при лечении коронавируса.

«Было принято решение о выделении дополнительных еще 15 миллионов рублей из резервного фонда правительства Новосибирской области на приобретение лекарственных препаратов для пациентов, которых мы наблюдаем в амбулаторных условиях, которым мы выдаем лекарственные препараты для проведения необходимой терапии именно на дому», — сказал министр.