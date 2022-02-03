Правительство Новосибирской области расторгает мусорную концессию с «Экологией-Новосибирск»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что региональное правительство в текущем году должно определиться с дальнейшей судьбой регоператора «Экология-Новосибирск». Вместе с тем мусорную концессию, заключенную с этой компанией в 2016 году, решено расторгнуть. Об этом он заявил на встрече с депутатами заксобрания Новосибирской области в четверг, 3 февраля.

«В 2021 году удалось решить проблему с системными сбоями с вывозом мусора из-за конфликтов регоператора с подрядчиками, но только благодаря обозначенной правительством перспективой расторжения соглашения с регоператором. Мы не можем откладывать решение по дальнейшему взаимодействию с регоператором, в первом полугодии нужно принимать решение о дальнейшей судьбе соглашения», — отметил губернатор.

«Экология-Новосибирск» выполняет функции регоператора по обращения с отходами с 2019 года. Все это время жители Новосибирска и других населенных пунктов, где работает компания, жаловались на некачественный вывоз мусора.

Подрядчики «Экологии-Новосибирск» недополучали оплату за услуги по перевозке мусора. Многие стали обращаться в суд. Сумма долга регоператора уже достигла почти 2 млрд рублей. В связи с этим предприятие подало иск о признании себя банкротом.

Но если вопрос о смене регионального оператора все еще остается нерешенным, на мусорной концессии, по которой должно было быть построено два мусорных полигона на левом и правом берегах в Новосибирске, решено поставить крест. С 2016 года ничего построено концессионером не было. Условия подписанной концессии были признаны неприемлемыми, но ни через суд, ни через ФАС согласовать изменения в концессию так и не удалось.

«УФАС не согласовал предлагаемые изменения в действующее соглашение на строительство новых полигонов под Новосибирском. Тем не менее работа по подбору и подготовке земельных участков под полигоны продолжается», — сказал глава региона.