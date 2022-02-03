Анатолий Локоть высказался о сносе снежных горок во дворах Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть устроил в своем инстаграме «пресс-конференцию» с жителями города. Одним из актуальных вопросов стал снос детских горок во дворах города.

Новосибирцы сообщили градоначальнику, что борьба с любимым зимним развлечением не идет на пользу детям. За неимением горок ребята начинают кататься с крыш гаражей, сугробов у проезжей части и с других опасных мест.

«Это федеральные правила, не субъекта. К сожалению, не все смогли их соблюсти. Конечно, поторопились с введением этих норм, с безопасностью вопрос не решен. Я думаю, требования еще не раз пересмотрят», — отметил мэр.

Он сообщил, что горки приравняли к аттракционам, у которых обязательно должен быть контролер — человек, который будет следить за соблюдением правил и безопасностью. Это, как раз, стало невыполним требованием для управляющих компаний Новосибирска.