Блогер Илья Варламов сравнил посещение либерийских трущоб с прогулками по Новосибирску

Популярный видеоблогер Илья Варламов сравнил Новосибирск с африканской страной Либерией в видео, опубликованном во вторник, 1 февраля.

«[Либерия] мало чем отличается от какого-нибудь Новосибирска по весне. Народ также прыгает по каким-то шинам, камешкам. По сложности для меня нет ничего такого страшного. Я был в Новосибирске, в Чите, в Омске, поэтому и по либерийским трущобам я могу попрыгать», — отметил Варламов.

Уточним, что блогер находился в «трущобах среднего либерийского класса».

Судя по данным всемирного справочника ЦРУ, в ноябре 2020 года Либерию назвали самой бедной страной Западной Африки (1 из 16) и третьей — в мире. Официальный уровень безработицы в стране — 85% населения. В Либерии проживают 5,1 миллиона человек, в Новосибирске — 1,6 миллиона.