За год пассажиропоток в новосибирском метро вырос на 30%

Новосибирцы стали чаще пользоваться метрополитеном — за год пассажиропоток вырос почти на треть. «Перевозка пассажиров Новосибирским метрополитеном в прошлом году по уточненным данным составила 75 273,1 тыс. человек. В 2020 году было перевезено 58 117,2 тыс. пассажиров. Рост пассажироперевозки составил 29,5%», — озвучили цифры в новосибирском метро.

В декабре начальник метрополитена приводил статистику по пассажиропотоку в прошлые годы: в 2019 году Новосибирский метрополитен перевез больше 80 миллионов пассажиров, с началом пандемии, в 2020 году пассажиропоток упал на 30%.

В 2021 году ситуацию удалось более — менее стабилизировать — достигли 80% уровня 2019 года. По данным новосибирского метрополитена, за 2021 год в метро не пустили 6,5 тысячи пассажиров, потому что они не соблюдали масочный режим.

Фото: архивы пресс-служб