Из-за пожара в Новосибирском зоопарке погибли павлины и курицы

В здании зимнего питомника Новосибирского зоопарка им. Ростислава Шило произошел пожар — погибли два десятка птиц. ЧП случилось в ночь на понедельник, 31 января. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, информация о возгорании поступила в 2:30. Через четыре минуты на место происшествия прибыли пожарные. К этому моменту строение из бруса, в котором находились пернатые, было полностью объято огнем.

«Для оперативной локализации пламени на площади 36 квадратных метров пожарные применили ствол высокого давления и проложили магистральную линию на расстоянии более 250 метров. Около 25 минут у огнеборцев ушло на ликвидацию пожара», — рассказал представитель пресс-службы ведомства Артем Щербаков.

Пламя уничтожило деревянную постройку, 26 птиц спасти не удалось. Никто их людей не пострадал.

Уточняется, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электрообогревателя, установленный в питомнике. На пожар реагировали 77 человек и 13 единиц техники, в том числе 31 человек личного состава и 10 единиц техники от МЧС России. Почему произошло возгорание, еще точно не установлено — в зоопарке ждут заключения экспертизы.

«Это не питомник, а маленький зимний домик. Там содержались птицы, но он находился не на экспозиции. Домик подогревался, чтобы птицам было комфортно. Все вспыхнуло так, потому что мы используем сено для утепления, — сообщили в зоопарке. — Сейчас мы не знаем, что точно там произошло: то ли короткое замыкание, то ли что-то другое. Но, определенно, это не человеческий фактор, а проблемы с техникой».