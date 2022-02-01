Услуги МФЦ станут более комфортными для новосибирцев

Губернатор Андрей Травников напомнил, что система МФЦ была создана по инициативе президента Путина в рамках «майских указов» 2012 года. «Мы привыкли к этому удобному формату, который помогает экономить массу времени. Но нагрузка на МФЦ с каждым годом растет, количество услуг, которые передаются в эту систему, множится. Нам необходимо предпринять дополнительные усилия, принять решения, чтобы система МФЦ и по-прежнему оставалась комфортной для граждан», – подчеркнул глава региона.

В Новосибирской области в настоящее время действуют почти 100 многофункциональных центров и их отделений, где предоставляют 330 видов услуг разного уровня. Их перечень расширяется. Так, например, теперь можно получить бумажный сертификат о вакцинации от коронавируса. Всего за 2021 год в МФЦ зарегистрировали больше трех миллионов обращений. Глава региона отметил, программа развития системы уже принята. Она включает несколько направлений, в том числе ремонт отделений и оснащение их оргтехникой.

Среди задач по цифровизации на 2022 год — совершенствование системы голосового обслуживания в контакт-центре. Голосовой помощник «Николай» сегодня консультирует жителей региона по 31 направлению. Среди новых навыков, которыми будет наделен «Николай» в этом году, предварительная запись, идентификация заявителя и расширения круга тем, по которым робот может провести консультацию. Одно из новшеств, которые ожидают пользователей МФЦ в этом году, – отображение графика загруженности филиалов МФЦ в реальном времени в приложении 2ГИС.

Фото: архивы пресс-служб