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На площади Маркса построят подземный переход с пропускной способностью более 20 тысяч человек в час

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Он будет соединять торговый центр «Грани» с метро.

Муниципальное предприятие «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» получило от мэрия Новосибирска разрешение на строительство подземного перехода на площади Маркса. Соответствующее информация появилась на сайте муниципального городского портала.

Новый подземный переход соединит строящийся торговый центр «Грани» и станцию метро «Площадь Маркса». Новый переход позволит пассажирам подземки попадать сразу в вестибюль ТЦ.

Согласно документам, длина перехода — 26,67 метров, ширина — 6 метров, общая площадь объекта — 237 квадратных метров. По проекту пропускная способность тоннеля — более 20 тысяч пешеходов в час. Разрешение на строительство действует до 27 августа текущего года.

Фото: archigrad.su

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