Курортный вариант: приморский отдых в Сибири

Комплекс премиальных коттеджей «Дом у моря», расположенный на берегу Обского водохранилища, — это уникальное место, подходящее и чтобы отметить праздник с друзьями, и чтобы провести время с семьей в тишине и комфорте, отдохнув от суеты мегаполиса.
Туристическая локация «Дом у моря» позволяет удобно разместиться любой компании. К услугам отдыхающих восемь светлых, теплых и уютных коттеджей — четыре больших (по 112 квадратных метров) с тремя спальнями, и четыре маленьких (по 82 квадратных метра) с двумя комнатами для сна. В обоих вариантах размещения по желанию гостей может быть организовано по два дополнительных спальных места. Кроме того, в некоторых домах есть детские кроватки, а для младенцев можно поспросить заранее поставить переносную люльку.
В «Дом у моря» можно отправиться с семьей или в компании веселых друзей, здесь будет комфортно и провести ретрит, погрузившись в релакс, и устроить вылазку коллег, совместив отдых с мероприятиями тимбилдинга. А можно просто побыть с любимым человеком, улизнув вдвоем от дел и забот.
Расположение локации очень удачное: с одной стороны — это место спокойное и уединенное, а с другой — оно находится относительно недалеко от города. В любое время года здесь можно с удовольствием погулять, наслаждаясь чистыми свежим воздухом, живописной природой и бескрайними горизонтами Обского моря, один взгляд на которые успокаивает и заряжает энергией. Летом гости «Дома у моря» купаются в бассейне комплекса или в море, загорают на собственном чистом пляже, а зимой катаются по белейшему снегу на «плюшках». Кстати, по соседству расположена база, которая охотно предоставляет скидку для гостей «Дома у моря» на прокат тюбингов, снегоходов, квадроциклов, а также проводит собственные развлекательные мероприятия. Кроме того, на территории коттеджного комплекса есть две отличных бани, где так приятно всласть попариться, а затем совершить отчаянный ритуал — прямиком из парилки нырнуть в сугроб, чтобы ощутить себя настоящим сибиряком.
В «Доме у моря» заботливо обустроена мангальная зона с бесплатными жаровнями, а кухни в каждом домике укомплектованы отличной посудой и оборудованы всем необходимым вплоть до специй и зубочисток. Администрация коттеджного комплекса уделяет огромное внимание сервису и комфорту: постели застелены высококлассным бельем, а ванные снабжены качественными мягкими полотенцами. В каждой комнате есть телевизор, кондиционер, доступ к интернету — словом, все для расслабленного или активного отдыха на любой вкус.
Насыщенные позитивом выходные в «Доме у моря» в окружении близких и друзей запомнятся надолго — особенно сейчас, когда возможностей для дальнего туризма, по объективным причинам, стало меньше, а бодрость, здоровье и энергия ценны, как никогда.
Новосибирский район, с. Ленинское, ул. Кирова, 37,
тел.: +7 (923) 139-85-25,
@domymoryansk,
domymoryansk.com
Текст: Софья Колотова
Фото: архивы пресс-служб
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