Курортный вариант: приморский отдых в Сибири

Туристическая локация «Дом у моря» позволяет удобно разместиться любой компании. К услугам отдыхающих восемь светлых, теплых и уютных коттеджей — четыре больших (по 112 квадратных метров) с тремя спальнями, и четыре маленьких (по 82 квадратных метра) с двумя комнатами для сна. В обоих вариантах размещения по желанию гостей может быть организовано по два дополнительных спальных места. Кроме того, в некоторых домах есть детские кроватки, а для младенцев можно поспросить заранее поставить переносную люльку.

Туристическая локация «Дом у моря» позволяет удобно разместиться любой компании

В «Дом у моря» можно отправиться с семьей или в компании веселых друзей, здесь будет комфортно и провести ретрит, погрузившись в релакс, и устроить вылазку коллег, совместив отдых с мероприятиями тимбилдинга. А можно просто побыть с любимым человеком, улизнув вдвоем от дел и забот.