Почему стоимость нового ЛДС выросла на миллиарды рублей?

Стоимость ледового дворца спорта, который возводят в Новосибирске к МЧМ-2023, выросла до 13 млрд. О причинах подорожания рассказал вице-губернатор Роман Теленчинов. Он сообщил ТАСС, что одной из главных причин стала закупка оборудования для обеспечения безопасности.

«У нас (изначально) 10 млрд рублей была сумма самого дворца спорта с отделочными работами. Там не учитывались, условно, видеотрансляции, средства связи, спецсвязи, то есть безопасность не учитывалась в полном объеме, — цитирует Теленчинова ТАСС. — Плюс мы были вынуждены вносить изменения в само здание, ошибочно были подсчитаны определенные объемы (по проекту). Если все посмотреть в совокупности, мы планируем удорожание 30% — 13 млрд рублей в сводной сметно-расчетной (стоимости)».

Кроме того, Теленчинов отметил, что на стоимость объекта повлияли цены на материалы и благоустройство.

Власти уже подготовили изменения в проектно-сметную документацию, она проходит экспертизу. На январь было завершено 60% работ, финансирование поступает в необходимом объеме. Объект собираются сдать в срок до 1 октября этого года.

Фото: архивы пресс-служб