Почему новосибирским поликлиникам рекомендовали перенести профосмотры на весну?

Минздрав Новосибирской области рекомендовал поликлиникам перенести плановую помощь, профилактические осмотры и диспансеризацию на период после 1 марта из-за эпидемической ситуации. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства: «В связи со сложившейся эпидемической ситуацией на территории региона и возросшим количеством обращений в амбулаторно-поликлинические отделения пациентов с симптомами ОРВИ».



Ограничения не будут касаться плановой помощи по профилю «онкология» и «вакцинации». Экстренная и неотложная помощь продолжает оказываться в полном объеме. «Решение о порядке и объеме оказания плановой медицинской помощи в этот период принимают главные врачи медорганизаций самостоятельно с учетом эпидемической ситуации на прикрепленной территории», — также сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.