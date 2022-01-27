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В новосибирских аптеках сформировали резерв препаратов для лечения коронавируса

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На какое время хватит этого запаса?

В Новосибирской области в соответствии с поручением губернатора постоянно ведется мониторинг наличия, ежедневного расходования и потребности в лекарствах для лечения ковида в аптеках. Как сообщила пресс-служба регионального правительства, заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Максим Останин проконтролировал текущее состояние по обеспечению рекомендованными для лечения COVID-19 препаратами в одной из аптечных сетей региона.

«На сегодняшний день 34 позиции, куда входят и жаропонижающие, и гормональные, и противовирусные препараты в еженедельном режиме отслеживаются на наличие не только в розничных сетях, но и на площадках оптовых организаций. По противовирусным препаратам сформирован трехмесячный запас с учетом возрастания потребности по анализу прошедших волн распространения коронавируса, а по некоторым позициям запас достигает периода до семи месяцев», – сообщил министр.

Господин Останин также отметил готовность аптечных сетей делиться лекарствами друг с другом.

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