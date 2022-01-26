На улицах Новосибирска тестируют электробус — гибрид автобуса и троллейбуса

В Новосибирске начали тестовые испытания электробуса модели «Горожанин». Троллейбус с возможностью движения без контактной сети привезли из Уфы.

«Троллейбус данной модели выпускается Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом с 2020 года. Он с низким уровнем пола, выполнен на базе кузова МАЗ-203. На нем установлено тяговое и вспомогательное оборудование производства новосибирских предприятий НПФ "Арс Терм" и НПФ "Ирбис"», — прокомментировали в пресс-службе городской мэрии.

На сайте уфимского завода сказано, что автономный ход «Горожанина» — до 30 километров. В электробусе 32 сидячих места, всего он вмещает от 85 до 114 пассажиров. Новый транспорт оснащен USB-розетками и камерами видеонаблюдения.

Фото: ufattz.ru