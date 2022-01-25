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Правительство РФ утвердило переход Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения

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Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство России утвердило переход Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения по методу «альтернативной котельной». Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

Ранее советник директора теплосбытового подразделения Сибирской генерирующей компании (СГК) в Новосибирске Петр Бажин сообщал журналистам, что объем работ по капитальному ремонту магистральных тепловых сетей в Новосибирске необходимо увеличить в пять-шесть раз — с 0,7% от общего объема сетей до 3,4%, чтобы сохранить сети и не увеличивать их износ из года в год. Решить вопрос с недостатком финансирования на капремонт возможно, как отмечали в СГК, за счет перехода на долгосрочное тарифное регулирование по методу «альтернативной котельной».

«Отнести муниципальное образование городской округ — город Новосибирск Новосибирской области к ценовой зоне теплоснабжения», — сказано в тексте распоряжения.

Фото: инстаграм-аккаунт СГК

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