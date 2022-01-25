С 1 февраля Новосибирской области меняется номер единой регистратуры

О технической готовности системы рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. «Технически все готово к переходу единой регистратуры на номер «122», проведены все подготовительные мероприятия. Напоминаю, что записаться на прием к врачу или вызвать врача на дом можно быстрыми и удобными способами – в личном кабинете портала Госуслуг или при помощи телеграм-бота «Мое здоровье НСО», — отметил глава ведомства.



По номеру «122» можно будет вызвать врача на дом, записаться на прием к врачу или на вакцинацию, уточнить время записи или отменить запись, а также получить консультации по широкому спектру тем – вопросы по коронавирусу, оформление льготных лекарств, прикрепление к поликлинике, получение QR-кода, оформление ОМС, диспансеризация, оформление различных справок и многое другое.



В случае если человек после 1 февраля позвонит по прежнему номеру единой регистратуры 124, робот Николай предупредит о новом номере для записи на прием в поликлинику или вызова врача на дом.