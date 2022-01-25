В Новосибирске открыли второй в стране паллиативный дневной стационар

Дневное паллиативное отделение открыли в Новосибирске. На улице Чехова в Октябрьском районе будут помогать тяжелобольным. Одновременно здесь могут находиться 15 человек с самыми серьезными диагнозами. Внутри реанимационной — целая линейка сложнейших аппаратов: откашливатель, искусственная вентиляция легких — устройство понадобится для тяжелых случаев, когда пациенту требуется срочная помощь. Есть и современные кислородные аппараты.



Палаты рассчитаны на 15 пациентов. Для маломобильных пациентов предусмотрели лифт. Паллиативное отделение занимает не только весь второй этаж, но и часть первого — там располагается перевязочная.

«Идет общая тенденция к тому, чтобы паллиативная помощь подключилась как можно раньше. Именно с того момента, когда врачи выявили отрицательную тенденцию течения заболевания», — отмечает главный внештатный специалист Новосибирской области по оказанию паллиативной помощи Дмитрий Лайвин.



На данный момент в палатах уже шесть пациентов. Приезжают в 8:00, уезжают в 20:00. Весь день проходят необходимые процедуры. Режим работы сложился по опыту развития паллиативной службы Новосибирской области. Во многом наши медики — первопроходцы. Такой дневной стационар — второй в России.



«Пациенты, которые имеют паллиативный статус, могут получать не только круглосуточное лечение, но и дневной стационар, — комментирует замминистра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина. — Это обследование, улучшение качества жизни, это какая-то дополнительная поддержка».