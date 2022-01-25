В Новосибирске собираются восстановить лыжную базу «Красное знамя»

В ходе оперативного совещания 25 января мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о судьбе лыжной базы «Красное знамя» в Заельцовском районе. Он опроверг слухи жителей о том, что на месте объекта планируют построить жилые дома и призвал граждан не создавать дискуссий.



Градоначальник отметил, что на месте старой лыжной базы возведут только объекты спортивного назначения. О планах благоустройства территории стадиона доложила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. По ее словам, этот спортивный объект построили в 1978 году. С 2012 года он находится на контроле города. На базе тренируются профессиональные лыжники и любители. До начала ковидной пандемии за сезон ее посещали больше100 тысяч горожан.



«Мы понимаем, что лыжная база нуждается в реконструкции. На январь 2022 года у нас пока нет средств на реставрацию. Но проект уже разработан, мэрия рассматривает возможность государственно-частного партнерства и концессии на развитие территории. Изменения в функционале стадиона мы не планируем», — сообщила Анна Терешкова.