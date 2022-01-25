Новосибирская область попала в двадцатку российских регионов по уровню экономического потенциала

Фонд развития гражданского общества представил индекс экономического потенциала регионов Российской Федерации. В топ-30 регионов за третий квартал 2021 года вошла и Новосибирская область – её эксперты поместили на 17-е место вместе с Республикой Коми.



При формировании индекса исследователи учитывали три рейтинга регионов, в которых сопоставлялись размер уплаченного налога на добавленную стоимость (НДС), уровень средней зарплаты, прибыль предприятий и организаций. Списки по этим показателям составлялись на основе данных Федеральной налоговой службы РФ и Росстата. В результате позиции складывались и делились на три.



По совокупности этих рейтингов первое место по экономическому потенциалу заняла Москва – в столице предприятия и организации получают самый большой доход, а уровень зарплаты – третий по стране. По уплаченному НДС Белокаменная также на первом месте. Сразу после Москвы эксперты поставили Ямало-Ненецкий автономный округ – второй регион по зарплате, четвертый по прибыли коммерсантов и пятый по уплаченному НДС. Замкнул тройку лидеров Ханты-Мансийский автономный округ с третьим по России размером уплаченного НДС, третьим местом по прибыли предприятий и восьмым по средней зарплате.



Регионы СФО расположились на следующих строчках: Красноярский край – 6-я, Иркутская область – 10-я, Новосибирская область – 17-я, Кемеровская область – 18-я, Томская область – 21-е.



По размеру зарплат Новосибирская область заняла 31 место, по уплаченному НДС – 21-е, а по прибыли организаций 29 место.