Мэрия Новосибирска утвердила список растений, пригодных для озеленения города

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска утвердил ассортимент пригодных для озеленения города растений. В список вошли 190 деревьев и кустарников. Среди них – сосны, березы, ивы, ели, тополя и т.д.

«До этого момента подбор растений осуществлялся или стихийно, или с использованием достаточно старого нормативного документа: «Нормы посадки деревьев и кустарников городских зеленых насаждений», разработанного Академией коммунального хозяйства имени Памфилова и утвержденного министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 11 декабря 1987 года», – информируют на странице управления по благоустройству общественных пространств мэрии «Зеленый Новосибирск».

Теперь специально для озеленителей департамент совместно с Центральным сибирским ботаническим садом СО РАН создал методичку, позволяющую выбрать растения для различных территорий – бульваров, улиц, парков. «Так, мы надеемся, что теперь на улицах будут высаживать только газоустойчивые деревья и кустарники, а в парках, граничащих с городскими лесами, перестанут высаживать инвазивные растения, захватывающие природные экосистемы. Ну и конечно – важно предотвратить использование растений, не приспособленных к нашему сибирскому климату», – комментируют в сообществе.

В перечне растений, которые не рекомендованы для посадки, указано шесть деревьев, занесенных в «Черную книгу Сибири»: клен яснелистный, ирга колосистая, яблоня ягодная, вяз гладкий, липа мелколистная и вяз приземистый.

Сообщается, что в будущем специалисты также создадут рекомендации по грамотной обрезке деревьев и кустарников, а также ассортимент однолетних цветочных культур и травянистых декоративных многолетних растений.