В Новосибирскую область поступила первая партия противоковидной вакцины для детей «Спутник М»

В Новосибирской области стартует вакцинация детей от коронавирусной инфекции. В регион поступила первая партия необходимого препарата — 1440 доз «Спутник М». Вакцину направят в поликлиники Новосибирска и медучреждения районов области, где можно будет сделать прививку. Позже появятся мобильные бригады.

«Вакцинация подростков будет проводиться только по отдельному заявлению родителей или законных представителей», — информирует пресс-служба регионального минздрава.

Вакцина Гам-КОВИД-Вак-М – двухкомпонентная векторная вакцина, аналог препарата Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), но концентрация по сравнению со «Спутником V» уменьшена в пять раз.

«Спутник М» получен биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2, и представляет собой обезвреженные частицы аденовирусов, из которых был удален генетический материал и вживлен ген, ответственный за кодирование белка COVID-19.