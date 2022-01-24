В Новосибирскую область завезли «омикрон»?

В Новосибирской области неофициально подтверждены первые случаи заражения ковидным штаммом «омикрон». Известно, что зараженных выявили среди туристов, которые вернулись в регион после поездки в Египет. Об этом «АиФ-Новосибирск» рассказал Евгений Печковский, молекулярный биолог, один из разработчиков тест-системы, которая может выявить «омикрон», директор компании «Современные лабораторные технологии».

Он сообщил, что на этапе тестирования разработки в первые дни 2022 года было в регионе выявлено несколько положительных случаев штамма «омикрон» среди предоставленных лабораторных образцов. Пока выводы делать рано, так как отсутствует достоверная статистика. При этом официального подтверждения от управления Роспотребнадзора по региону пока не поступало.

«Например, омикрон обнаружен в образцах РНК выделенных от двух позитивных на ковид туристов, вернувшихся из Египта. Эти данные получены нами в рамках научной валидации нашей тест-системы. Пока нет регистрационного удостоверения, мы не можем им об этом объявить», — отметил Евгений Печковский.

Кроме того, он сказал, что центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» провел исследование зарегистрированных тест-систем на предмет их умения определять омикрон. «Не все показали хорошие результаты. Экспресс-тесты еще менее чувствительны и многие не видят омикрон, уже начиная с 27 цикла амплификации ПЦР. То есть экспресс-тест отрицателен, а ПЦР положителен. И это 27 цикл, пациент бодр, но уже или ещё является активным вирусовыделителем», — резюмировал ученый.