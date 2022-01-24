Кто из животных Новосибирского зоопарка — главный претендент на роль символа новогодней столицы?

В Новосибирске полным ходом идут выборы символа новогодней столицы, которой станет наш город следующей зимой. Претендентов пятеро – все они обитатели Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило: белая медведица Шилка, орангутан Бату, амурский тигр Макс, манул Айша и снежный барс Саян.

По состоянию на вечер 22 января в лидеры выбились Бату, Айша и Шилка. Раньше лидером голосования были белая медведица, однако впоследствии на первое место вырвался орангутан: за Бату свои голоса отдали 26,19% новосибирцев, на втором месте оказался манул Айша с показателем 25,58% голосов, Шилка опустилась на третье место – за нее проголосовали 21,96% горожан.

Фото: архивы пресс служб