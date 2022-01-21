Насколько выросла цена базового продуктового набора в Новосибирской области?

Стоимость минимального набора продуктов в расчете на месяц по Новосибирской области в декабре 2021 года достигла 5358 рублей — за месяц эта сумма выросла на 2,6%, а за год — 19,3%, сообщает Новосибирскстат.

Среди регионов СФО это третий показатель. Еще больше (на 19,5%) цены выросли только в Омской области и Хакасии. В абсолютных величинах самый дорогой минимальный набор продуктов в Красноярском крае — 5994 рубля и 91 копейка, самый дешевый в Омской области — 4692 рубля 58 копеек.

Стоимость минимального набора продуктов определена из расчета норм потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания.

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 27,2%, на долю молочных продуктов приходится 20,6%, плодов и овощей — 18,2%, мяса и мясопродуктов — 16,9%, жиров — 5,3%, рыбы — 4,1%, чая, соли и специй — 3,1%, яиц — 2,4%, сахара и кондитерских изделий — 2,2%.