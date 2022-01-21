Снежные скульптуры в Первомайском сквере демонтировали досрочно

Власти Новосибирска решили демонтировать снежные фигуры в Первомайском сквере. Причиной тому — недавняя оттепель, из-за которой внешний вид скульптур изменился не в лучшую сторону. Снежный материал не вынес погодных экзерсисов и утратил форму.

Предполагалось, что фигуры простоят в сквере до конца января.

Отметим, что сохранить выставку снежных скульптур организаторам фестиваля не удается второй год подряд. В ночь на 19 января 2021 года снежные творения художников были разрушены неизвестными. Большая часть работ восстановлению не подлежала, и администрация Центрального округа приняла решение убрать их совсем. Найти вандалов не удалось.

Фото: Денис Винокуров