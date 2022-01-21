Капремонт Октябрьского моста подорожал в два раза

Ремонт Октябрьского моста через реку Обь в Новосибирске обойдется в 2,7 млрд рублей, сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии: «Ориентировочная стоимость ремонтных работ по Октябрьскому мосту составляет в текущих ценах 2,7 млрд рублей с НДС».

В городской администрации добавили, что это, возможно, еще не итоговая сумма: «Окончательная стоимость работ будет определена, после завершения проверки сметной стоимости строительства в экспертных организациях».

В 2021 году городские власти не раз заявляли о необходимости капитального ремонта Октябрьского моста. Реализация проекта оценивалась в 1,6 миллиарда рублей, но проектная документация не прошла экспертизу и ее отправили на доработку.

Фото: 2ГИС