Какие отношения с коллегами у жителей Новосибирска??

По данным опроса, проведенного Зарплатой.ру, около 59% новосибирцев не желают дружить на работе с коллегами, причем больше половины выступающих против дружбы на работе мужчины (60%), а остальные женщины.



Какие причины такой позиции были названы? Участи сотрудников много старых друзей, у других разные интересы, некоторые не дружат с коллегами из-за разницы в возрасте, конкуренции и невозможности найти общий язык, а некоторые считают, что находятся на разном интеллектуальном уровне.



Многие вообще не поддерживают отношения с коллегами, почти не разговаривают, не ходят на корпоративы и не знают, как зовут коллег. 4% новосибирцев предпочли бы вообще ни с кем из коллег не общаться и даже не здороваться. Реже всего заводят дружеские отношения на работе госслужащие, топ-менеджеры, юристы, айтишники и дизайнеры.