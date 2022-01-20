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Сколько новосибирцев искупались в проруби на Крещение?

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Лидером по количеству желающих окунуться в ледяную воду стала купель на улице Заобской.

В крещенских прорубях Новосибирска искупались 12 600 человек. Об этом сообщила городская муниципальная аварийно-спасательная служба. Купели уже разобрали, проруби закрыли и огородили сигнальными лентами.

Спасатели и скорая завершили дежурство. Крещение в Новосибирске прошло без происшествий. За сутки 19 января купель на улице Заобской посетили 4 150 человек, на пожарном причале – 1 953 человека, в микрорайоне «Европейский берег» – 3 700. На Новосибирском водохранилище на улице Софийской на Крещение искупались 2 800 человек.

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